سقوط مدير مالي في مستشفى اختلس مليوني جنيه من دفاتر العلاج

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير مالي سابق بأحد المستشفيات في قنا؛ لاستيلائه على أكثر من مليوني جنيه، واختلاسها لنفسه.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أكدت اختلاس مدير مالي "سابق" بأحد المستشفيات في قنا، خلال الفترة ما بين عامي 2016 - 2019، باستغلال موقعه الوظيفي، وقيامه بالتزوير في حوافظ التوريد والتلاعب في بعض دفاتر العلاج الاقتصادي وتحصيل مبالغ مالية بقسائم من دفاتر مفقودة، ولم يجر توريد تلك المبالغ بحساب الصندوق في البنك، حيث بلغت قيمة جملة المبالغ التي اختلسها مليونين و130 ألف جنيه.

وضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.