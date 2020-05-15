استخراج 21 ألف كارت ذكي لمزارعي الوادي الجديد

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى استخراج 21 ألف كارت ذكي من كروت الفلاح لمزارعي المحافظة.

وأكد "رضوان"، أن المديرية تستكمل استخراج باقي الكروت لجميع المزارعين من مَن لديهم بطاقة حيازة زراعية، حيث يساعد الكارت المزارع في صرف المقررات السمادية والقروض الزراعية ويضمن له حقه في الأسمدة، وصرف التقاوي المعتمدة وأي خدمات زراعية أخرى.

وأضاف "رضوان"، أنه جرى إنجاز نحو 98.5% من الاستمارات المسجلة بمشروع كارت الفلاح وإرسالها لوزارة الإنتاج الحربى حيث بلغ إجمالي الاستمارات لدى الإنتاج الحربى 29161 استمارة من إجمالي عدد حائزين 29957 حائزًا، واستمرار تجهيز باقي الاستمارات للمزارعين، كما جرى تدريب العاملين بأقسام الاحصاء لتنفيذ نظام البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية، وذلك بعمل قاعدة بيانات شاملة تساعد في استخراج التقارير والمؤشرات القومية التي يجري الاعتماد عليها لمتخذي القرار فضلًا عن تسهيل توصيل الخدمات الزراعية بسهولة للفلاح.

وأشار "رضوان" إلى أنه جرى عمل الاستمارات واعتمادها وإعادتها لوزارة الإنتاج الحربي وذلك تحت إشراف شركة (التكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية)، كما جرى تدريب الإدارات الزراعية والوحدات على الحصر الزراعي الموسمي لكل حائز لحصر وتسجيل ما يجري زراعته فعليًا على أرض الواقع وربط الأحواض من على أرض الواقع بالأحواض التي تم حصرها من هيئة المساحة لتسجيلها على المنظومة الخاصة بكارت الفلاح.