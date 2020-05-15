تقل 82 عالقا.. مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية قادمة من بوخارست

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن المطار استقبل قبل قليل، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة الخطوط الجوية الرومانية قادمة من بوخارست برومانيا لإعادة مصريين عالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر أن الرحلة رقم RO7001 التابعة لخطوط الطيران الرومانية، وصلت وعلى متنها عدد من العالقين المصريين، وهبطت بمبنى الركاب رقم 2 والمخصص لهبوط شركات الطيران الأجنبية والعربية، على أن تعود الرحلة إلى بوخارست وعلى متنها 82 عالقا من المواطنين الرومانيين العالقين في مصر.

ومن المقرر أن يجرى فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة بمعرفة أطباء الحجر الصحي في المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وسيجرى نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.