إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بقرتين بصدفا في أسيوط

ترأس المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام للمحافظة حملة إزالة استهدفت مخالفات وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بقريتي البربا والدوير بمركز صدفا و ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد بإستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة منهم 5 قرارات لتعديات على أرض زراعية بقرية الدوير وقرارين لتعدي على أراضي مملوكة للدولة بقرية البربا.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكد على استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية مشددًا على أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصدي بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين وإحالتهم للنيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين لظروف مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" موضحاً أن المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام للمحافظة قد ترأس حملة مكبرة لإزالة المخالفات بقرى مركز صدفا وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.