تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة مستمرة طبقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأوضح المحافظ، أن المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ترأس حملة إزالة لتعديات على أراض زراعية بمركز الغنايم، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ".

وأوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام للمحافظة، إنه تم تنفيذ 8 مخالفات بناء بينهم 4 قرارات لتعديات على أراض أملاك دولة و2 فوري أملاك دولة، بالإضافة إلى تنفيذ 5 قرارات لتعديات على أرض زراعة، وذلك على مساحة 1 فدان و 750 مترا أملاك دولة و740 مترا مخالفات بناء فضلاً عن 4 قيراط و12 سهم زراعة، وذلك خلال حملة استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بمركز الغنايم، مشيراً إلى مشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسؤولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي لتنفيذ قرارات الإزالة والصادر لبعض المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة بشأن تجنب لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد وإتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على حياتهم، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.