جوميز يوضح لـ"الوطن" طموحاته مع الدراويش وحقيقة إصابته بكورونا (حوار)

أكد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي، ثقته في قدرة الفريق على تحقيق البطولات، حيث يضم العديد من العناصر المميزة، مشيدا بقوة الدوري المصري الذي يراه ضمن الأفضل داخل قارة أفريقيا.

"الوطن" حاورت جوميز، الذي كشف العديد من التفاصيل حول أنباء رحيل المدافع الدولي باهر المحمدي لأحد فريقي الأهلي أو الزمالك في نهاية الموسم، وتوقعه لمشوار الدراويش بالبطولة العربية، فضلا عن كشفه أفضل اللاعبين الذين لفتوا انتباهه في الدوري المصري، وكذلك حقيقة الأنباء التي ترددت حول إصابته بفيروس كورونا.لقراءة الحوار كاملا .. اضغط هنا