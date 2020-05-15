سعد: الحيز العمراني لمحافظة أسيوط 11 مدينة و228 قرية و934 عزبة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اعتماد خرائط الحيز العمراني لمدينتي القوصية وأبوتيج عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة المهندس علاء عبد الفتاح وبذلك تكون جميع مدن وقري المحافظة قد تم اعتماد أحوزتها العمرانية بعدد 11 مدينة و228 قرية و934 عزبة موضحاً أن هذه الاعتمادات تساهم في إعداد مشروعات من أجل النهوض العمراني بالمدينة واستصدار تراخيص والقضاء على البناء العشوائي.

وأكد في تصريحات صحفية، تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ القانون واتباع الاجراءات اللازمة طبقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية والمساهمة في التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات ذات النفع العام.

وأضافت المهندسة إيمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة أن تم اعتماد خرائط الحيز العمراني لمدينتي القوصية وابوتيج تمهيداً لاعتماد المخطط الاستراتيجي والتفصيلي لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الشأن وتكليفه للمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة بإنهاء الاجراءات والمخاطبات اللازمة لإعتماد المخططات موضحة إن اعتماد مخططات استراتيجية وتفصيلية تمثل دوراً أساسياً في استصدار تراخيص البناء ومنع البناء العشوائي فضلاً عن تفعيل قانون التصالح في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة واعمالاً بأحكام هذا القانون مضيفة إنه تم مخاطبة وزارة الزراعة لأعداد خرائط للكتل السكنية القريبة وموافاة المحافظة بها.