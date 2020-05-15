أحمد بابقي.. قصة طبيب اكتشف أول إصابة كورونا في اليمن

في العاشر من شهر أبريل الماضي، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" إن اليمن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت، وأضافت اللجنة دون الخوض في تفاصيل أن المريض في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية.

"كان يعمل في ميناء محلي مخصص للأسماك، وبدأت الأعراض عليه قبل 8 أيام من الكشف عليه، وفحصته في الطوارئ بالمستشفى الخاص بمجمع التيسير الطبي حيث كان يعاني من صعوبة في التنفس ونسبة الأكسجين عنده وصلت 85 دون قناع أكسجين وهو مدخن سابق"، حسب حديث الدكتور أحمد سعيد بابقي، أخصائي الأمراض الباطنية، ومكتشف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن، لـ"الوطن".

بابقي: لاحظت وجود تسريب في الجهة السفلية للرئة عند المصاب

ويضيف بابقي: "في البداية كان عندي شك بأنه يعاني من ذبحة صدرية فأجريت تخطيط وإيكو، وكان طبيعيا جدا ثم قمت بعمل أشعة للصدر ولاحظت وجود تسريب عنده في الجهة السفلية للرئة، بعد ذلك أدخلته العناية المركزة وطلبت له أشعة مقطعية مع الصبغة وأبلغت جهاز الترصد الوبائي حيث أخذوا عينة منه".

وتابع: "بدأت معه العلاج على الفور، والتمريض المناوب كان يأخذ التدابير الوقائية، ومنذ قدوم المصاب اتخذنا الإجراءات الاحترازية، وحجرنا التمريض بأكمله وأخرجنا المرضى الموجودين جمعيهم من المكان".

واختتم بابقي، حديثه لـ"الوطن": "حولنا المصاب بعدها للحجر الصحي الخاص بالدولة ليستمر على العلاج والأوكسجين المساعد وتحسن تدريجا مع أخذ المسحات حتى أصبحت نتيجتها سلبية وخرج المريض متعافيا تماما، ولمدة أربعة أيام كنت برفقتة في الحجر مع متابعة فريق الترصد للأعراض حتى أنهينا الحجر".