وكيل "خطة النواب": التقرير النهائي للموازنة الجديدة عقب إجازة العيد

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لإعداد التقرير البرلماني النهائي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020 - 2021.

وقال"عمر" في تصريحات لـ "الوطن"، إن اللجنة تنتظر إرسال تقارير اللجان البرلمانية بشأن الموازنات الخاصة بكل قطاع لإدراجها ضمن التقرير النهائي.

وأشار إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار تدوين مطالبات هذه القطاعات، لتحديد ما سيتم زيادة اعتماداته ووضع توصياتها للحكومة في ظل أزمة كورونا الحالية.

وشدد "عمر" على أن البرلمان سيناقش التقارير التي أعدتها لجنة الخطة والموازنة حول تعديلات قوانين الضريبة على الدخل والدمغة والأطيان الزراعية خلال جلسته العامة الأحد المقبل، لافتا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم الكيانات الاقتصادية لامتصاص صدمات فيروس كورونا.