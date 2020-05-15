"الأوقاف": لا نيه لإقامة مصليات العيد هذا العام في ظل وباء كورونا

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أنه لا نيه لإقامة مصليات العيد هذا العام، في ظل تفشي وباء كورونا، وتحذير وزارة الصحة من التجمعات باعتبارها إحدى وسائل نشر الوباء.

أوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنه مع استمرار الوباء سيكون قرار التجمعات الخاصة بصلاة العيد في يد الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة التي ستوضح هل تقام في تجمعات أم أن هناك خطورة من التجمعات، وسيجرى اتخاذ القرار المناسب لحفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية الكبرى للشريعة الإسلامية والشرائع السماوية جميعها.

كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه إذا أقرت الجهات المختصة منع التجمعات في العيد، فيجب في تلك الحالة الالتزام بذلك، ولا يجوز تجمع الأشخاص بما فيها صلاة العيد التي يجتمع بها المسلمين في الساحات والشوارع، لأن حفظ صحة الإنسان هو مطلب شرعي، والوقاية من المخاطر واجب إنساني.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه يجوز صلاة العيد في المنزل سواء كان الشخص وحده أو مع أسرته، وإذا صدر قرار في شأن صلاة العيد بأن الاجتماع لصلاة العيد فيه خطورة، وجب الامتثال ونستطيع أن نصلي صلاة العيد في بيوتنا مع أسرنا".