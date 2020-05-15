صوامع الدقهلية تستقبل 165 ألف طن قمح من الموردين خلال شهر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن توريد نحو 165 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك خلال شهر واحد، بدء موسم التوريد منتصف أبريل الجارى.

وقال محافظ الدقهلية إننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن.

وأشار إلى المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الاقماح تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طن.

وأوضح مختار أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع أي مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين مؤكدا على تضافر الجهود من اجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامه الجميع.

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين إنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع كميات بلغت 164833، منذ بدء التوريد من قمح مصري إنتاج 2020 حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، فتم توريد 36 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و 105 ألف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و 34 ألف طن في صوامع البنك الزراعي المصري مشيرا إلي أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 30 يوم.