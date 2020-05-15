"آل مكتوم" تختتم توزيع السلال الغذائية في 5 محافظات

اختتمت هيئة آل مكتوم الخيرية حملة توزيع السلال الغذائية والتي شملت محافظات أسيوط وقنا والأقصر وأسوان والشرقية، بعد انطلاقها من محافظات الجيزة والقاهرة والبحيرة والإسماعيلية والمنيا ومرسى مطروح، بتوجيهات من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، لمد يد العون للأسر البسيطة في ظل ما تعانيه دول العالم جراء جائحة كورونا المستجد.

من جانبه، وجه ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، مكتب القاهرة بضرورة الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا لضمان استفادة المستحقين من الدعم المقدم من الهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة آل مكتوم الخيرية دعمت من خلال حملة "قلوب رحيمة" الآلاف من الأسر المتعففة في شتى أرجاء الجمهورية، بتوزيع البطاطين والمواد الغذائية وبناء الأسطح وسداد ديون الغارمات، علاوة على رعاية المصالحات للقضاء على الخصومات الثأرية وإهداء المتصالحين رحلات عمرة لتتويج جهود الصلح في الأراضي المقدسة.