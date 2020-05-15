بجوائز 5 ملايين جنيه.. تعرف على مسابقة "التنافس المعرفي" لطلاب المدارس

يقدم المشروع الوطني للقراءة مسابقة "التنافس المعرفي" بجائزة مالية مليون جنيها، وهي منافسة بين جميع طلبة جمهورية مصر العربية من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي وفق آليات ومعايير محددة، إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية طريقة التسجيل في المسابقة، معايير الكتاب المقروء، فئات المشاركين، مراحل التصفيات، قيمة الجوائز والتكريم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة التسجيل والبيانات المطلوبة للاشتراك بالمسابقة

ـ يمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال الضغط هنا.

ـ تحديد الدولة، واختيار الوزارة التابع لها.

ـ اختيار المديرية والادارة التعليمية التابع لها.

ـ تسجيل اسم المدرسة.

ـ تسجيل رقم التسلسل الخاص بكل مدرسة.

ـ تحديد قطاع التعليم سواء خاص أو حكومي، أزهري.

ـ تحديد فئة الطلاب، سواء كانت ذكور، إناث، أو مختلط.

ـ تحديد المرحلة الدراسية.

ـ تسجيل عدد الطلبة في المدرسة، وعدد الطلبة الراغبين في المشاركة.

ـ إدخال اسم المدير المسؤول، ورقم الهاتف الخاص به.

ـ كتابة البريد الإلكتروني، وتسجيل كلمة المرور.

معايير المسابقة الخاصة بالكتاب المقروء

ـ قراءة 30 كتابا باللغة العربية.

ـ لا تقل عدد الصفحات عن 15 ـ 85 حسب الصف الدراسي.

ـ يمكن القراءة في أي من مجالات المعرفة.

ـ لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 2- 5 مجالات حسب الصف الدراسي.

فئات المشاركين

ـ الفئة الأولى: الصفان الأول والثاني الابتدائيان.

ـ الفئة الثانية: الصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي.

ـ الفئة الثالثة: الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي.

ـ الفئة الرابعة: الصفوف من الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي.

مراحل التصفيات

ـ المرحلة الأولى على مستوى المدرسة أو المعهد، حيث ترشح طالبا واحدا من كل فئة.

ـ المرحلة الثانية على مستوى الإدارة التعليمية أو الأزهرية، ويتم فيها ترشيح طالب واحد من كل فئة.

ـ المرحلة الثالثة على مستوى المديرية أو المنطقة الأزهرية، يتم فيها ترشيح خمسة طلاب، من كل فئة لكل مديرية وطالب واحد من كل فئة لكل منطقة أزهرية.

ـ المرحلة الرابعة على مستوى الجمهورية، الوزارة والأزهر، المرحلة الأولى وفيها يتم ترشيح الخمسة الأوائل من كل فئة.

ـ المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية: الوزارة والأزهر، وفيها يتم اختيار الأول على كل فئة، والأول على مستوى الجمهورية.

قيمة الجوائز

ـ يحصل الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، على 1000000 جنيها، لقب رائد المعرفة، كأس التنافس المعرفي، ميدالية التنافس المعرفي، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.

ـ يحصل الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، على نصف مليون جنيها، شهادة تقدير، ميدالية التنافس المعرفي، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.

ـ يحصل الفائزون بأحد المراكز من الثاني حتى الخامس من كل فئة على مستوى الجمهورية، على 50 ألف جنيه مصري، ميدالية التنافس المعرفي، شهادة تقدير، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أطلقت المشروع الوطني للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، والذي يهدف إلى تشجيع طلاب المدارس والجامعات، والمعلمين وسائر أفراد المجتمع على القراءة والحفاظ على الهوية العربية.