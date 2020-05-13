هدى سلطان وسعاد محمد وصباح فخري والصافي في أمسية لـ الثقافة عبر يوتيوب

يقضي جمهور قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، أمسة ثقافية، في العاشرة مساء غد، ضمن أجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم التي تحتضنها مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

وتضم الأمسية مختارات من التسجيلات النادرة لعدد من دورات مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية، والتي استضافت كوكبة من عمالقة الطرب في زمن الفن الجميل هم: هدى سلطان، صباح فخري، سعاد محمد، ووديع الصافي.

وفي الخامسة والنصف، تذاع حلقة جديدة من "فوازير سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال، وفي التاسعة والنصف تعرض محاضرة من ورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل.