جنوب سيناء تطالب ملاك المنشآت السياحية باتباع ضوابط استقبال الزائرين

أهاب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بجميع ملاك المنشآت السياحية بعدم خرق القانون، واتباع الضوابط والشروط الخاصة باستقبال الزائرين من السياحة الداخلية، تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة القانون.

وقال المحافظ، إن ملاك المخيمات والمنشآت التابعة للمحليات، ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط الإقامة بجميع المنشآت وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد المحافظ في بيان له اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء أعلن عن ضوابط إقامة النزلاء بمحافظة جنوب سيناء، وهذه الضوابط جرى وضعها بالتنسيق بين وزارة السياحة وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن هذه الضوابط تتضمن الآتي:

على كل منشأة "مخيمات - فنادق – شاليهات وخلافه" تابعة للمحافظة، أن تتقدم بطلب رسمي إلى محافظة جنوب سيناء، لإعادة فتح المنشأة مع قديم تعهد كتابي من مالك المنشأة أو مدير المنشأة بالالتزام بما جاء بفحص وزارة الصحة والإسكان، وكذلك نسبة الإشغال لا تزيد عن 25%، وتقوم وزارة الصحة "قطاع الطب الوقائي" بإجراء تفتيش دوري على المنشآت للتأكد من التزامها بالضوابط العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

وأن يجرى منح المنشأة شهادة من وزارة الصحة، ومحافظة جنوب سيناء صالحة لمدة عام من تاريخ الموافقة على أن يتعهد مالك المنشأة بالالتزام بهذه الضوابط، ويجرى تفتيش دوري ربع سنوي للتأكد من التزام المنشأة بهذه الضوابط، ويجرى تقديم الطلب إلى إدارة تنشيط السياحة في مبني ديوان عام المحافظة أو في مجلس المدينة التابع لها المنشأة، واستمرار غلق كافة الأنشطة البحرية إلى 21 مايو الجاري، لحين صدور تعليمات من وزير السياحة بهذا الشأن.