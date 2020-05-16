ميرتون ميلر.. 97 عاما على ميلاد الاقتصادي الأمريكي صاحب نوبل

عمل خبير اقتصادي أول، في قسم الضرائب التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة، ثم في قسم البحوث والإحصاء لمجلس محافظي الاحتياطى الفيدرالى، نال جائزة نوبل الاقتصادية، عام 1990، لعمله الرائد في نظرية الاقتصاد المالي، من أنصار السوق الحرة، كحل للمشاكل الاقتصادية التقليدية، إنه الاقتصادي الأمريكي ميرتون ميلر، الذي تحل اليوم الذكرى 97 على ميلاده.

ميرتون ميلر، الذي كان له مساهمات هامة في مجال تمويل الشركات المولود في 16 مايو 1923 في مدينة بوسطن عاصمة كومنولث ماساشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، كان مغرما بوالده المحامي الذي تخرج من جامعة هارفارد فتابع مسيرته والتحق بنفس الجامعة، لكنه أحب دراسة الاقتصاد عن القانون.

التحق ميلر بجامعة هارفارد عام 1940، تخرج فيها عام 1943 بامتياز، ضمن دفعة من الاقتصاديين الذين سيطروا على جائزة نوبل في الاقتصاد، لعدد من السنوات، حيث كان من زملائة روبرت سولو، الذي نال الجائزة عام 1987.

بعد تخرج ميلر من هارفارد، عمل خلال سنوات الحرب خبير اقتصادي أول في قسم الضرائب التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة، ثم في قسم البحوث والإحصاء لمجلس محافظي الاحتياطى الفيدرالى.

وفي عام 1949، قرر العودة إلى المدرسة العليا واختار جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور التي عمل بها بعد حصولة علي الدكتوراة في عام 1952، وفي العام التالي عمل كأستاذ مساعد في كلية لندن للاقتصاد، ومن هناك توجه إلى معهد كارنيجي للتكنولوجيا وكان من زملائة في كارنيجي هربرت سيمون الحاصل على نوبل عام 1978، وفرانكو موديجلياني الذي نال الجائزة عام 1985.

استطاع ميلر خلال مسيرته الطويلة أن يكون أحد أكبر خبراء الاقتصاد في العالم، فقبل عام 1961 منصبًا في كلية الأعمال بجامعة شيكاغو ثم استاذ زائر في جامعة لوفين في بلجيكا عام 1966، وقام بتدريس دورات الأعمال والتمويل.

وأجرى مزيدًا من البحث في تمويل الشركات، وكان كاتبا غزير الإنتاج في الاقتصاد والأعمال، ليكلل جهده في عام 1990 بحصوله على جائزة نوبل في الاقتصاد والتي شاركها مع هاري ماركويتز وويليام شارب.

ميلر كان نشطًا في المنظمات المهنية، حيث عمل رئيسًا لجمعية التمويل الأمريكية، في المجالس الاستشارية والتحريرية للعديد من المنشورات والمنظمات الأكاديمية، وفي وقت متأخر من حياته المهنية، استشار للبنوك والشركات، وشغل مناصب إدارية في مجلس شيكاغو للتجارة وبورصة شيكاغو التجارية، ليرحل بعد رحلة اقتصادية طويلة في صمت عام 2000.