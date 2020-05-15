شباب القليوبية: انتهاء فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة "ارجع مكانك"

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انتهاء المرحلة الثانية لمبادرة "ارجع مكانك أفضل مما كان" والتي أطلقتها المديرية منذ أول الشهر الجاري، حيث تهدف المبادرة إلى استغلال فترة انقطاع النشاط بالمراكز والأندية لقيام العاملين ببعض أعمال الصيانه التي من شأنها إعادة المراكز والأندية حالة أفضل مما كانت عليه بالجهود الذاتية ودون تحمل الوزارة اي أعباء مالية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أوضح الصبروط في تصريحات صحفية ان المبادرة لاقت نجاحا ملحوظا في المرحلة الثانية حيث جري تنفيذها في 42 مركز شباب في 8 إدارات فرعية ، إدارة كفر شكر مراكز ( كفر رجب ، كفر كردي ، الشقر ، ميت الدريج ، اسنيت ) و إدارة طوخ مراكز ( المنزلة ، الناصرية ، مشتهر ، كفر عابد ) و إدارة قليوب ( طنان ، قلما ، ميت حلفا ، ناي ، كوم اشفين ، بلقس ) و إدارة بنها مراكز ( ميت العطار ، مجول ، الفاخورة ، إشراف دجوى ، مدينة بنها ) و إدارة الخانكة مراكز ( الخصوص ، العبور ، القلج ، سندوة ، مرصفا ) و إدارة شبين مراكز( كفر الصهبي ، الحصافة ، عرب جهينة ، طحانوب ، نادي الجعافرة ، الاحراز ) و إدارة شبرا مراكز ( شبرا البلد ، دمنهور شبرا ، أبو المنجا ، المنشية الجديدة ، منطي ) و إدارة القناطر الخيرية ( ابو الغيط ، شبرا شهاب ، المنيرة ، كفر الشرفا الغربي ، مدينة القناطر ) .

أوضح الصبروط ان المبادرة شملت أعمال الصيانة و تمشيط الملاعب ،وبعض اهمال الدهان البوابات، وتجديد الاعلام أعلى المراكز ،و تنظيف الأسطح، و تقليم الأشجار وتجميلها، وتصليحات لبعض قطع الأثاث، وأعمال الكهرباء والسباكة ، وتغيير و تصليح كشافات الملاعب .

أكد الصبروط ان الشباب والرياضة دائما تسعي إلى استثمار الطاقات البشرية ، في وقت انقطاع النشاط بما يحقق منفعة اكبر يشعر بها رواد مراكز الشباب بعد انتهاء فترة انقطاع النشاط وعودة ممارسة النشاط.