"اللاجئين" تقدم مساعدات لنحو 3500 لاجئ وليبي مهجر داخليا في أسبوعين

قال اندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إن المنظمة الدولية وبرغم القيود على الحركة جراء تدهور الأوضاع الأمنية إضافة إلى وباء كورونا، قدمت مساعدات طارئة لنحو 3500 لاجئ وليبي مهجر داخليا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث شملت المساعدة ماقيمته شهر واحد من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم، أن نحو 75 % من اللاجئين والمهاجرين فقدوا وظائفهم بسبب وباء كورونا والقيود على الحركة ولم يعد بإمكانهم تناول سوى وجبة واحدة في اليوم، خاصة بعد أن فقدوا مساعدات الأقارب التي كانت تأتي عبر تحويلات مالية دولية أيضا وأصبح البعض من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين مهددين بالاخلاء من العقارات التي يؤجرونها بعد التخلف عن دفع الإيجار.

وأكدت مفوضية اللاجئين أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت في معظم المدن الليبية بعد وقت قصير من تنفيذ تدابير التعامل مع وباء كورونا وبعضها بأكثر من 200 % في نفس الوقت الذي تم الإبلاغ عن نقص في المواد الأساسية مثل البيض والخضروات والقمح في معظم أنحاء ليبيا بعد تعطل سلاسل التوريد العالمية جراء وباء كورونا، إضافة إلى الصراع في الجزء الغربي من البلاد والذي يمنع طريق الإمداد.

وأشار المتحدث إلى أن أسعار مواد النظافة قد ارتفعت في ليبيا بنسبة 60 % على الاقل مع زيادة أسعار القفازات والأقنعة بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ونوه إلى أن النزاع المستمر قد أثر بشدة على النظام الصحي الهش والخدمات الطبية في البلاد والتي لديها مورد محدودة وتواجه نقصا في المعدات والأدوية الأساسية، وجددت مفوضية اللاجئين الدعوة لأطراف النزاع للانضمام إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة بوقف القتال لأجل الاستجابة لخطر وباء كورونا.