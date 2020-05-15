فيروس كورونا قد يصيب 250 مليون شخص في أفريقيا خلال عام

قال علماء في منظمة الصحة العالمية، إن نحو ربع مليار شخص في أفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.

وخلصت دراسة، نشرتها دورية "بي إم جيه جلوبال هيلث" المعنية بالشؤون الصحية، إلى أن ما بين 150 إلى 190 ألف أفريقي قد يموتون من جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "BBC عربي".

وأضافت الدراسة أن 5.5 ملايين شخص سيحتاجون إلى علاج في المستشفيات، مما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية التي تكافح بالفعل من أجل علاج الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة المكتسب.

وكان فيروس كورونا بطيئا نسبيا من حيث الانتشار في أفريقيا، لكن الأعداد في تزايد مستمر.

وأظهرت أرقام عدة منظمات وفاة ما يربو على 300 ألف شخص حتى في شتى أرجاء العالم من جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسُجلت أكثر من ربع حالات الوفاة في الولايات المتحدة.