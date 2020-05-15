ضبط 3 أطنان مواد تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية

نجحت حملة تموينية كبرى من ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 3 أطنان من السكر والأرز والزيت التمويني، فى كمين عز الدين بالإسماعيلية، قبل بيعها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث، والعميد عصام عطوان رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بورود بلاغ من العميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 3 أطنان من المقررات التمونية المدعمة شملت زيت وسكر وأرز تخص أحد التجار مقيم بمدينة أبوصوير بمساعدة آخرين لتخزين الكميات وبيعها فى السوق السوداء فيما بعد.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، تم ضبط التاجر ويدعى "ع.م"، مقيم بأبصوير، وسائق السيارة ويدعى "خ .ح"، وثالث يدعى "ح.ا"، وتم مواجهتهم بالمضبوطات وأعترفوا بحيازتهم للكمية المضبوطة من السكر والزيت والأرز، وتحرر المحضر رقم (4562 لسنة 2020)، جنح قسم ثان الإسماعيلية.