تطهير وتعقيم المستشفى العام في القنطرة غرب

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، برئاسة كرم الشحات، بحملة رش وتعقيم وتطهير المستشفى العام، ضمن عمليات التعقيم والتطهير المستمرة واليومية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الشحات"، على مواصلة حملات التطهير والتعقيم، وخاصة المستشفيات حيث تم تعقيم مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي ومستشفى القنطرة غرب العام، وتطهير شوارع المدينة والمنازل ومداخل المدينة من المحافظات المجاورة سواء القادمة أو المغادرة، ورفع القمامة من الميادين وأماكن تجمع القمامة ونقلها إلى المقلب العمومى من خلال سيارات المدينة وبمتابعة من مجلس مدينة القنطرة غرب.