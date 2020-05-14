رئيس مدينة القنطرة غرب يزور مستشفى العزل بأبوخليفة

قام اليوم الخميس 14 مايو كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بزيارة لمستشفى العزل بقرية أبوخليفة التابعة لمدينة القنطرة غرب، وذلك لتقديم الشكر والتقدير للعاملين بمستشفى العزل، بحضور الدكتور علي حطب، مدير المستشفى، والقس ويصا وديع، ممثلا عن الكنيسة.

وأكد رئيس المدينة، أن الزيارة تأتى فى إطار تقديم رسالة شكر وتقدير واعتزازللعاملين بالمستشفى وتعاملهم مع أي ظروف طارئة، مشيدا بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة.

وفي سياق متصل قدم القس ويصا وديع، راعى كنيسة القنطرة غرب بعضا من المواد الطبية للمستشفى لتفعيل دورالمشاركه المجتمعية.

ويعد مستشفى أبو خليفة أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيلها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سرير عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقي 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.