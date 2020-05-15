الجهود الذاتية تحول بؤرة قمامة إلى كوبري حضاري في كفر الجمال بالقليوبية

نجح اهالي قرية كفر الجمال مركز طوخ في تحويل بؤر القمامة والمخلفات بمدخل القرية إلي كوبري حضاري وتحفة معمارية في 15 يوما فقط وبالجهود الذاتية.

قال أحمد رفعت حبيب صاحب محل مجوهرات والمتبرع بالكوبري وصاحب الفكرة انه كأحد اهالي القرية يسير يوميا على الكوبري الذي تحول إلى بؤرة لإلقاء المخلفات والقمامة فقرر التفكير بالتعاون مع عمدة القرية وشبابها في الخروج بشكل ومنظر جمالي للكوبري علي ان يتبرع هو بتكاليف المبادرة ماديا لتوفير الخامات.

أضاف رفعت أنه تم البدء برفع القمامة وتطهير الكوبري ثم صب الجزء الخرساني وتوفير شبكة انارة تعمل بنظام الخلية والطاقة الشمسية والبدء في تصميم المكان بالطوب الفرعوني لإضفاء المظهر الجمالي عليه مشيرا ان التنفيذ تم في 15 يوما فقط.

وأوضح حبيب أن مشاركة المجتمع المدني أمر رئيسي في بناء الدولة والأمم تنهض بسواعد أبنائها، مؤكدا أن الحكومة وحدها لن تستطسع فعل كل شيء وهذه بلدنا ومطلوب من الجميع المشاركة في بنائها بكل ما يملك من قوة.

يذكر أن قرية كفر الجمال هي إحدى القرى التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية والكوبري الخاص بها يبعد عند طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بـ500 متر تقريبا .