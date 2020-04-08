"احنا أقوى" مبادرة صيادلة القليوبية لتوفير مستلزمات حماية للجيش الأبيض

دشنت نقابة الصيادلة بمحافظة القليوبية، مبادرة جديدة تحت عنوان "أحنا أقوى"، لتوفير كل مستلزمات التطهير والوقاية، من كحول وهاند جل وصابون سائل، لأعضاء الجيش الأبيض من فرق العمل بالمستشفيات، خاصة مستشفيات العزل، وصيادلة هذه المستشفيات، والصيادلة العاملين في الصيدليات المختلفة، في إطار خطة النقابة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أوضح الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة، أن المبادرة تقوم على توفير كميات من وسائل الحماية، لأعضاء الفرق العامله بالمستشفيات، خاصة مستشفيات العزل، والصيادلة العاملين في هذه المستشفيات، والصديليات الخاصة، في إطار المشاركة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه جرى توفير 700 لتر من الكحول والهاند جل والصابون السائل، لتوزيعها بالمجان على المستشفيات، وبسعر رمزي للصيادلة في الصيدليات، لتوفير مستلزمات الوقاية والنظافة الشخصية لهم، خلال التعامل مع المرضى والجمهور، على أن يبدأ التوزيع على المستشفيات، ومنها حميات بنها، والعزل بقها، بعد غد، بالتزامن مع التوزيع علي الصيادلة، بمقر النقابة ببنها.

وأوضح ثابت، أن المبادرة تتزامن مع اليوم العالمي للصحة، وتمثل تقديرا خاصا لأبطال الجيش الأبيض، الذين هم في مقدمة خط الدفاع عن مواطني العالم، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف لتقديم كامل الدعم، والمساندة للفريق الطبي، خاصة جيش مصر الأبيض بالقليوبية، لاستكمال الملحمة التي يقومون بها على أرض الواقع، مع زملائهم بالفرق الطبية بالصيدليات الخاصة والعامة داخل وخارج المستشفيات، والفرق الوقائية والترصد والمتوطنة، التي تكافح انتشار الفيروس، وتتابع المخالطين والوافدين، وتترصد الأمراض المعدية.

ولفت ثابت، إلى أن المبادرة، تضم حملة لجمع التبرعات لدعم جيش مصر الأبيض، وتوفير المستلزمات والواقيات والأجهزة لأهالينا، والفريق الطبي بمستشفيات العزل والحميات والصيدليات العامة والخاصة، وكل أفراد المنظومة الطبية، من خلال التبرع المادي أو العيني، عن طريق حساب بنك فيصل رقم 6011242، والتبرع مباشرة بإيصال بنقابة صيادلة القليوبية، والتبرع مباشرة بالنقابة، بأي مستلزمات أو أجهزة أو مقابل نقدي، لتتولى النقابة توصيلها لمستحقيها، وذلك يوميا من 10 صباحا، حتى ٢ ظهرا، تحت شعار "معا نستطيع التصدى لفيروس كورونا"، "ومعا دائما أقوى من كورونا".