الرئيس البرازيلي الأسبق يخشى إبادة في بلاده بسبب إجراءات الحجر

أعرب الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في حوار عبر الفيديو مع الوكالة الفرنسية للأنباء، عن تخوفه من إبادة في بلاده بسبب المعارضة الشديدة التي يبديها الرئيس الحالي جايير بولسونارو، لإجراءات الحجر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال لولا في المقابلة التي أُجريت، أمس، إنّه يؤيد عزل الرئيس بولسونارو، لكنه أعرب عن قلقه من هيمنة العسكريين الذي يتمتعون "بنفوذ في الحكومة أكبر" من عهد الحكم الديكتاتوري.

والبرازيل واحد من البلدان الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد، وسُجِّلت فيه 14 ألف وفاة.

ويدعو بولسونارو يوميا إلى رفع إجراءات العزل، متذرعا بأنّ حماية الاقتصاد والوظيفة يشكّلان أولوية لتجنب "الفوضى الاجتماعية".