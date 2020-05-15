طاولة وشطرنج في المدينة الجامعية بحلوان للعائدين من الخارج

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنّ إدارة الجامعة تعمل على مسارين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف نجم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّه جرى تجهيز مقار المدن الجامعية التابعة للجامعة، لاستقبال الحالات المستقرة المصابة بالمرض، التي لا تكون في حاجة إلى التواجد في المستشفيات.

وتابع: "لدينا مدينة طلبة أخرى في المطرية، وجهزت لاستقبال العالقين المصريين في الخارج وهي مجهزة على أعلى مستوى، والغرف مزدوجة مع مساحات تسمح بالتباعد، وكلية الطب بالجامعة والرعاية الطبية يتوليان مسؤولية الإشراف على صحة القادمين من الخارج ونحاول تقديم خدمة فندقية بسيطة".

وأردف: "لدينا ثلاجات، غسالات، وتلفاز، وهناك وسائل تسلية مثل الطاولة والشطرنج، وهناك كتب وقصص، وفي حلوان مستعدون لاستقبال 1500 مريض، ولدينا 450 حالة في المدن الجامعية وجميعها مستقرة".