مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزلها في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزلها بدائرة مركز دارالسلام في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة (وعد.ا.ع -3 سنوات)، تقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إثر سقوطها من علو.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والدتها "بخيته.م.ع"، 22 عاما، ربة منزل، قررت أنه حال لهو نجلتها أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني انزلقت قدمها، وسقطت أرضاً ما نتج عنه وفاتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.