مصادر: عزل ملوي استقبل 65 مصابا بكورونا من أبناء المنيا

كشف مسؤول بصحة المنيا، عن تعافي 181 مصابا من فيروس كورونا المستجد كوفيد "19"، منذ افتتاح مستشفى عزل ملوي، فيما تم إعلان وفاة 15 مريضا، وتحويل 60 إلى مدن جامعية للاستشفاء.

وقال المسؤول، إن 65 مصابا من أبناء المنيا فقط، دخلوا المستشفى منذ تشغيلها في 3 أبريل الماضي، أي خلال 43 يوما، ومعظمهم تماثل للشفاء، والحالات التي تتلقى العلاج حاليا داخل المستشفى يبلغ عددها 120 مريضا من محافظات: "المنيا، بني سويف، الفيوم، قنا".

ومستشفى ملوى تم افتتاحه أبريل الماضي بشكل استثنائى، لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، فى إطار الخطة الاستباقية التى وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروس، وتبلغ سعته 134 سريرا منهم 109 أسرة داخلية و25 عناية مركزة.

ووجه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، في وقت سابق الشكر والتحية للفرق الطبية والإدارية، داخل المستشفى، متمنيا لهم المرور بالوطن من هذه الأزمة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي، مشددا أن الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة.

وكانت محافظة المنيا، قد أعلنت عن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الأفراد والكيانات والمؤسسات المختلفة، في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع والمساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة كورونا.

ودعا المحافظ جميع أفراد المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات عامة ومواطنين للتبرع للحساب من خلال فروع البنوك الأربعة، وهي: الأهلي، مصر، القاهرة، قناة السويس على حساب رقم 22100111- الوحدة الحسابية: الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام محافظة المنيا، ومن يرغب في التبرع، عليه التوجه في البداية لإدارة الشؤون المالية بالديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل للحصول على أذن الدفع للتبرع.