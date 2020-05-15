تحرير 27 مخالفة ضد مخابز بلدية في المنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، تحرير 36 مخالفة للمخابز البلدية والأسواق في مركز ملوي.
حررت الحملة 27 مخالفة لمخابز البلدية بواقع 13 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، 5 خبز غير مطابق للمواصفات، و9 مخالفات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، مخالفة دون ترخيص، و6 مخالفات لذبح خارج السلخانة، ومخالفتين متنوعين.
ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنظيم الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية بها.