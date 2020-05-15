تحرير 27 مخالفة ضد مخابز بلدية في المنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، تحرير 36 مخالفة للمخابز البلدية والأسواق في مركز ملوي.

حررت الحملة 27 مخالفة لمخابز البلدية بواقع 13 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، 5 خبز غير مطابق للمواصفات، و9 مخالفات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، مخالفة دون ترخيص، و6 مخالفات لذبح خارج السلخانة، ومخالفتين متنوعين.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنظيم الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية بها.