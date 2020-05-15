حصيلة ضحايا كورونا في العالم.. وفاة 305 آلاف

ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد، اليوم، لتقارب 305 آلاف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر، بحسب حصيلة وضعتها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم، استناداً إلى مصادر رسمية.

وسُجلت رسمياً أكثر من 4.454.090 إصابة في 196 بلداً ومنطقة، منذ بدء انتشار الوباء، غير أن هذه الأرقام لا تعكس إلا جزءاً من عدد الإصابات الفعلي، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة إلا للحالات التي تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى، وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 1554500 شخص حتى اليوم.

وسجلت الولايات المتحدة منذ إعلان أول وفاة على ارتباط بالفيروس في بداية فبراير، أعلى حصيلة إجمالية في العالم، سواء للوفيات أو للإصابات، مع بلوغها 85.906 وفاة من أصل 1.417.889 إصابة، وأعلِن تعافي 246.414 شخصاً على الأقل.