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محمود مسلم

لمكافحة كورونا.. واشنطن تقدم 31 مليون دولار مساعدات لسوريا

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وكالات
03:45 م | الجمعة 15 مايو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت واشنطن أنها ستقدم مساعدات بقيمة 31 مليون دولار لسوريا في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وكتبت السفارة الأمريكية في سوريا، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن مساعدات أمريكية جديدة ستقدم لسوريا لمكافحة كورونا، تُعفى هذه المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية من أية عقوبات أمريكية أو حتى عقوبات تفرضها الأمم المتحدة حاليا في جميع أنحاء سوريا. 

وأشار المنشور إلى أن قيمة المساعدة 3 ملايين دولار موزعة على دعم التوعية المعنية بالمخاطر ورصد الأمراض، وإمدادات المياه والصرف الصحي وبرنامج النظافة العامة، والحؤول دون انتشار الوباء والسيطرة عليه، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".