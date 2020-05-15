لمكافحة كورونا.. واشنطن تقدم 31 مليون دولار مساعدات لسوريا

أعلنت واشنطن أنها ستقدم مساعدات بقيمة 31 مليون دولار لسوريا في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وكتبت السفارة الأمريكية في سوريا، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن مساعدات أمريكية جديدة ستقدم لسوريا لمكافحة كورونا، تُعفى هذه المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية من أية عقوبات أمريكية أو حتى عقوبات تفرضها الأمم المتحدة حاليا في جميع أنحاء سوريا.

وأشار المنشور إلى أن قيمة المساعدة 3 ملايين دولار موزعة على دعم التوعية المعنية بالمخاطر ورصد الأمراض، وإمدادات المياه والصرف الصحي وبرنامج النظافة العامة، والحؤول دون انتشار الوباء والسيطرة عليه، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".