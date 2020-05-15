إنجي أمين: أغنية "بلدنا أحلي بينا" إهداء لمصر

أعربت المطربة إنجي أمين، عن سعادتها بطرح أغنية فيديو كليب باسم "بلدنا أحلى بينا"، وهي من كلمات سيد مختار وألحان وليد الحسيني وإخراج جمال أمل، وذلك بعد غيابها الفترة الماضية عن طرح أغاني جديدة.

وأكدت في تصريحات صحفية أنها تهدي الأغنية لمصر وشعبها، ولكل الأجهزة في الدول التي تبذل مجهودا كبيرا من أجل المواطن من أطباء ورجال الجيش والشرطة وتتمني أن تنال إعجاب الجمهور.

وتقوم إنجي حاليا بالتحضير لأغنية سنجل جديدة بطريقة الفيديو كليب تطرحها بعد عيد الفطر القادم.

الجدير بالذكر أن آخر الأغاني التي طرحتها إنجي أغنية تتر مسلسل "الوتر" بإسم "ما عرفتش تكسبني".