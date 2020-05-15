إصابة لاجئين اثنين بفيروس كورونا في مخيم بجزيرة لسبوس اليونانية

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم، إصابة طالبي لجوء اثنين وصلا مؤخرًا إلى جزيرة لسبوس التي تضم أكبر مخيم لاجئين في اليونان بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن اللاجئين كانا ضمن 70 لاجئًا وصلوا الجزيرة خلال الشهر الجاري.

وأكدت الصحيفة أنه منذ الأول من مارس الماضي خضع كل المهاجرين الذين وصلوا جزيرة لسبوس لحجر صحي بعيدًا عن المخيمات الموجودة على الجزيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مئات الآلاف من المهاجرين استغلوا جزيرة لسبوس الواقعة قبالة السواحل التركية كنقطة انطلاق خلال السنوات الأخيرة في محاولة لدخول أوروبا.

وسجلت اليونان 2770 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في حين بلغت حالات الوفاة في البلاد 156، وقامت السلطات اليونانية منذ 4 مايو الجاري بتخفيف الإغلاق تدريجيًا والذي فرضته منتصف مارس الماضي.