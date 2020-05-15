واشنطن عن ابتكار لقاح كورونا: نأمل أن نصل إليه نهاية العام

أعرب وزير الصحة الأمريكي، أليكس أزار، اليوم، عن أمله في الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري، قائلا: "نأمل أن يكون لدينا لقاح فعال ضد كورونا في نهاية العام".

يأتي هذا في وقت تجري عدة شركات ومنظمات رسمية من مختلف البلدان تجارب على نحو 100 "علاج" ولقاح للفيروس المستجد، الذي رجحت منظمة الصحة العالمية ألا يختفي أبدا، وأن يرافق البشر كما غيره من الفيروسات، في أحدث تصريح لها مساء الأربعاء، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، أن اللقاح ضد "كوفيد 19" سيكون جاهزا خلال عام في "أفضل السيناريوهات"، وأوضحت أنه من الممكن أن يحصل لقاح على الموافقة خلال عام تقريبا، وفقا لسيناريو "متفائل".

إلى ذلك، أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ299 ألفا و638 شخصا حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

وسُجّلت رسميّا أكثر من أربعة ملايين و395 ألفا و790 إصابة في 196 بلدا ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات، بات مليون و501900 شخص في عداد المتعافين.