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اكتشاف 6 آلاف مقبرة قديمة عمرها 2500 عام جنوب غربي الصين

المقابر يعود تاريخها إلى فترة الدول المتحاربة

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أ.ش.أ
06:06 م | الجمعة 15 مايو 2020
متحف الصين

متحف الصين

اكتشف علماء آثار صينيون أكثر من 6000 مقبرة قديمة يعود تاريخها إلى فترة الدول المتحاربة (475 قبل الميلاد - 221 قبل الميلاد) وأسرة مينج الإمبراطورية (1368-1644)، وذلك في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وقال تسوه تشي تشيانج المسئول بمعهد أبحاث الآثار الثقافية في المقاطعة، في تصريح اليوم، إن موقع المقبرة تم اكتشافه جنوبي "تشنجدو" عاصمة المقاطعة، ويضم فخار وأواني برونزية وأواني حجرية وعملات معدنية ولآليء من المحيط الهادي والمحيط الهندي.

وأكد تشيانغ أهمية الاكتشاف لدراسة التبادلات الثقافية بين الصين والغرب وكذلك التغيرات الاجتماعية القديمة على طول طريق الحرير.