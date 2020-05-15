ضبط 165 طن جبن برمزيان وموتزاريلا مجهولة المصدر بدمنهور

شنت محافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة، على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع، لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع خاصه خلال شهر رمضان المعظم واقتراب عيد الفطر، للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية بها و التصدى بكل حزم لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وأسفرت الحملات التى نُفذت بنطاق مراكز دمنهور وإيتاى البارود وكفر الدوار ورشيد عن ضبط أكبر كمية من جبنة برميزان وموتزاريللا مجهولة المصدر وقدرها 7500 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 22 كجم بإجمالي 165 طنا، داخل ثلاجة حفظ مواد غذائية غير مرخصة، ولا تقدم الإخطار الشهري للإدارة، وتبين أن هذه الكمية منقولة من مصنع أجبان ببني سويف، وجرى سحب عينات منها وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي من عدمه.

كما تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم، فى طريقها للتهريب للسوق السوداء بالأبعادية، وتم تسليم المضبوطات للمطاحن لحين صدور قرار النيابة بشأنها.