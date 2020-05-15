رامز لسوزان نجم الدين ضحية حلقة اليوم: هخليكي عبرة للوطن العربي

وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال" على شاشة "mbc مصر".

وقدمها الفنان رامز جلال بمقدمة نارية متوعدا لها: "هخليكى عبرة للوطن العربي، عشان تبقي تتكلمي عني".

وقبل تنفيذ المقلب بها، تحدثت الفنانة السورية مع أروى، قائلة إنها لديها ميزة وتستطيع لعب كل الأدوار، والخيارات في يديها، ولذلك لم تتردد في لعب دور والدة الفنان حمادة هلال.

وقالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن النجم العالمى مايك تايسون دخل التاريخ عندما وقف أمامى فى فيلم حملة فرعون.

كما تحدثت نجم الدين عن المنتج أحمد السبكي قائلة إنها تحب ذكاءه وانغماسه بالعمل، كاشفة أنها أجرت عملية تجميل واحدة فقط في أنفها، مؤكدة على أنها لم تضرب عن الزواج مرة ثانية.

وفور سؤال الفانة سوزان نجم الدين عن الفنان رامز جلال وبرامجه التي يقدمها قالت سوزان نجم الدين إنها ضد مايقدمه ومايفعله، ليظهر رامز جلال فجأة أمامها، لتضحك سوزان قائلة: "أنا ضد الشيء اللي بيعمله مش ضدك أنت".

وسألها الفنان رامز جلال لون شعرها الأزرق، وفهمت سوزان أنه سيلون شعرها فقالت: "الأزرق لايق على اللي أنا لابساه معنديش مشكلة".

ويعرض برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.