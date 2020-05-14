رامز جلال يسخر من بوسي: "تحت المكياج في مهازل.. الله يرحم مول اللؤلؤة"

وقعت المطربة الشعبية بوسي، ضحية حلقة اليوم، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وتهكم عليها بسبب "الميك آب"، وقال: "نلمعلك الزراير أو أي مصلحة عاوزين نخدم، واضح إنها متسمكرة مش متمكيجة، واضح إن تحت المكياج في مهازل".

وسخر رامز من بوسي بسبب ملابسها: "خبر أبيض! إيه يا بوسي كمية السوست دي؟!، في فلات فوت كده عاوز يتظبط، إي الزراير دي؟! صواني ولا زراير؟!".

كما سخر من قولها إنها تحب التسوق في دبي مول قائلا: "الله يرحم طلعت حرب مول، فاكرة يا بت مول اللؤلؤة، بالسلوك اللي لابساها دي اتحولتي لعمود نور".