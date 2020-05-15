مطار سفنكس الدولي يستقبل 153 مصريا عائدين من أبوظبي

استقبل مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، قبل قليل، رحلة طائرة إير كايرو الاستثنائية، القادمة من مدنية أبوظبي وعلى متنها 153 مصريا من العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأجرت سلطات المطار، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلة القادمين، فور وصولهم، وقبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

ويذكر أن مطار سفنكس الدولي تم افتتاحه مؤخرا لخدمة أهالي محافظات الوجة البحري والجيزة وشمال الصعيد، ولخدمة زوار المتحف الكبير.