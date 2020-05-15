فيديو.. سوزان نجم الدين بعد وقوعها في فخ رامز جلال: مش متفبرك

وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال" على شاشة "mbc مصر".

وبدأ الفنان رامز جلال في تنفيذ المقلب بسوزان نجم الدين، ولكنها أظهرت قوة وتحدي أمام رامز جلال ومقلبه، وظلت تضحك، أثناء تنفيذ المقلب بها، وسط اندهاش رامز جلال، الذي ظل يردد "الولية دي مجنونة".

وتوقف رامز مؤقتا عن تنفيذ المقلب لتقول سوزان نجم: "حلو أوي حبيتك يارامز"، وطلب رامز جلال خلع حزاء سوزان نجم الدين، والتي وافقت على طلبه ليخلعه لها رامز ويستكمل المقلب.

وبدأ رامز جلال في فقرة التانج، وفور مشاهدة سوزان نجم الدين للمياه قالت: "يالهوي أنا مش جايبة هدوم تانية معايا هخرج إزاي؟"، ولكنها ظلت تحافظ على هدوئها، ولكنها أنهارت فور فور مشاهدة الكابوريا وطلبت رامز جلال بعدم وضعها بالمياه، وطالبها الفنان رامز جلال بقول" برنامج رامز أحسن برنامج، ورامز أحسن ممثل في العالم العربي.. أنا كنت غلطانة وبسحب كلامي"، وخضعت سوزان لرغبته ورددت ماطلبه.

وقالت سوزان نجم الدين: "أنا مبحبش الحاجات اللي في المية دي"، وتحدت سوزان نجم الدين رامز جلال وقامت بإخراج لسانها له، ولكن الفنان رامز جلال جعلها تنهار مرة أخرى في فقرة الثعبان.

وقالت سوزان نجم الدين أنها في السابق كانت تقول أن برامج رامز جلال مفبركة، ولكنها تأكدت بنفسها أنها غير مفبركة، واستدرج رامز جلال سوزان نجم الدين للوقوع في بركة مياه، ولكنها لم تنفعل، وقالت: "أنا بقيت بحبك رغم كل اللي أنت عملته، ولكن مش بحبك بالتعبان".

وأكدت سوزان نجم الدين أنها لم تكن تعرف بالمقلب: "وحياة أولادي ماكنت أعرف إنه في مقلب، ومفيش حاجة متفبركة وبصحح اللي قولته قبل كدا".

ويعرض برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.