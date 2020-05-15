كلية السياحة بمطروح تُصدر أول مجلة علمية فى الجامعة

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، عن إصدار كلية السياحة والفنادق لأول مجلة علمية بالجامعة "JTHH"، تهتم بالنشر للأبحاث العلمية المتخصصة فى مجالات السياحة، الفنادق، والإرشاد السياحى، والتراث.

وقال "النجار" إنه سيتم نشر المجلة على منصة بنك المعرفة المصرى، بهدف تشجيع البحث العلمى بالجامعة، كما تهتم بنشر كل ما يتعلق بالموضوعات والإتجهات المستقبلية المؤثرة فى دراسات السياحة والضيافة. ومن جانبه أكد الدكتور طارق الشريعي عميد كلية السياحة والفنادق، أن المجلة ستصدر سنويًا بنسخة رقمية، وتقبل النشر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتضم نخبة متميزة من المتخصصين المحكمين من مصر والدول العربية.

ووجه "الشريعى" الشكر لرئيس الجامعة، لدعمه اللامحدود للكلية، وحرصه على ظهور المجلة العلمية إلى القطاع السياحى المصرى والعربى.