"مطروح" أول جامعة مصرية تظهر في اليوم العالمي للملكية الفكرية

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن مطروح هي أول جامعة مصرية تظهر على الخريطة التفاعلية في اليوم العالمي للملكية الفكرية، مؤكدا أن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "TICO" بالجامعة كان من أوائل المؤسسات المتعهدة بذلك، من خلال تبني الابتكار من أجل مستقبل أخضر، عبر تشجيع البحوث الصديقة للبيئة من أجل زيادة براءة الإختراعات الخضراء.

وقال النجار اليوم، إن الهدف من إقامة اليوم العالمي للملكية الفكرية، يتمثل في زيادة الوعي بأهميتها وأثرها على الحياة اليومية، زيادة فهم كيفية حماية الملكية الفكرية ودورها في زيادة الإبداع والابتكار، والاحتفال بالإبداع والمساهمات المقدمة من المبدعين المبتكرين لتنمية المجتمعات المختلفة.

وأضاف أن أهمية الملكية الفكرية تتمثل فى حماية حقوق المخترعين من التعدى على إختراعاتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم، السماح للمبدع بالإستفادة من عمله واستثماره، تشجيع الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، حماية المنتج من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المنسوخة، ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.

جدير بالذكر أن 26 أبريل من كل عام نحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية، وتضع الحملة العالمية لعام 2020، الابتكار وحقوق الملكية الفكرية التي تدعمه في قلب الجهود المبذولة لتشكيل مستقبل أخضر، لأن الخيارات التي نتخذها اليوم ستشكل مستقبلنا، والأرض هي منزلنا، وعلينا رعايتها، وأن التعهد بالحفاظ على مستقبل أخضر هو واجب إنساني على كل المؤسسات المعنية في العالم.