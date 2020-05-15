مطار سفنكس يستقبل الرحلة الثانية للعائدين من أبوظبي في الـ10مساء اليوم

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الرحلة الاستثنائية الثانية القادمة من مطار أبوظبي الدولي، ستصل مطار سفنكس الدولي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة و10 دقائق.

وأشار المصدر إلى أن رحلة طائرة إير كايرو الاستثنائية، قادمة من مدنية أبوظبي ستقل على متنها 154 مصريا من العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتجري سلطات المطار، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلة القادمين، فور وصولهم، وقبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كان مطار سفنكس الدولي استقبل قبل قليل رحلة استثنائية قادمة من أبوظبي وعلى متنها 153 مصريا عالقا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

ويذكر أن مطار سفنكس الدولي تم افتتاحه مؤخرا لخدمة أهالي محافظات الوجة البحري والجيزة وشمال الصعيد، ولخدمة زوار المتحف الكبير.