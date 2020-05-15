"عُقيل": الردارات الفرنسية الجديدة تلتقط 100 صورة في الدقيقة

بدأت الدولة في تجديد التجهيزات المرورية علي الطرق، وتعاقدت على شحنة ردارات فرنسية مؤخرا، وبدأت في تركيب مجموعة منها بالفعل على بعض الطرق .

وقال المهندس أسامة عقيل، أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، إن التكنولوجيا في تطور دائم، وتسعى الدولة لمواكبة هذا التطور، وخاصة في مجال الطرق والأجهزة المرورية، التي تساعد في عملية السيطرة علي المرور، مثل الردارات الفرنسية الجديدة التي يتم تركيبها علي بعض الطرق الجديدة حاليًا، وتساعد في اكتشاف 4 مخالفات هي تجاوز السرعة، وتجاوز الحارة المرورية، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.

وأضاف "عقيل" في تصريحات لـ"الوطن" أن الردارات الجديدة تساهم بشكل كبير في عملية السيطرة علي المرور، حيث أنها قادرة علي التقاط 100 صورة في الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل المخالفات، وتساهم تلك الأجهزة في عمليات رصد أعداد السيارات وتحديد أنواعها، وبالتالي ستوفر معلومات دقيقة تساهم في نجاح العملية المرورية علي تلك الطرق الجديدة .

ويصل سعر الواحد من هذه الردارات حوالي مليون جنيه، وتم تركيب هذه الردارات المتطورة بطريق (السويس، والدائري، محور المشير، محور 26 يوليو، محور التسعين بالتجمع الخامس) .