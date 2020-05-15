نائب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية يقدم نصائح للتعايش مع كورونا

قدم الدكتور محمد خالد نائب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية وقائد الفريق الطبى بالمستشفى عدة نصائح عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، للتعايش مع فيروس كورونا.

وقال نائب مدير مستشفى العزل، إن "الفيروس المتوحش سوف نتعايش معاه وهو هيتعايش معانا، طب هنعمل إيه وفيه احتمال إن الحياة ترجع طبيعية خلال فترة ما بعد عيد الفطر ولا حاجة هنتعايش يعني إيه نتعايش، يعني هنأقلم حياتنا على كده كأن الفيروس عدو نتجنبه شر نبعد عنه، ممكن نقدر نعمل كده بفضل الله نقدر، طب إيه مطلوب نحتاج أهم ثلاث أشياء للتعامل خلال هذه الفترة".

وأضاف "أولا.. التباعد الاجتماعي يعني بلاش زحمة أو ازدحام بلاش اختلاط بلاش عادات الأحضان والقبلات، خلي بينك وبين اللي بتتعامل معاه مسافة لا، تقل عن متر ونصف إن أمكن طب مش هو الفيروس بيتنقل بالهواء، الصراحة لا لا لا. الفيروس بيتنقل بلمس رزاز وإفرازات إنسان مصاب ونقلها للوجه أو الأنف أو العين، طب عشان كده كان لابد من تجنب ذلك".

وتابع "ثانيا.. ثقافة لبس الماسك أو القناع على الوجه للكل.. بس نلبسه بطريقة صح وننزعه بطريقة صح".

وواصل "ثالثا.. غسيل ثم غسيل الأيدي بماء وصابون كلما أمكن، يعني الجوانتيات مالهاش أي لازمة في العادي آه مالهاش لازمة بل بالعكس ممكن تزيد من العدوى لو قربتها وأنت لابسها إلى وجهك أو أنفك أو عينك، بالإضافة إلى المحافظة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ولو عندك آي أعراض الزم بيتك أو أعزل نفسك ولو حرارتك زادت وأعراضك زادت روح أقرب مستشفي حميات أو تواصل مع ( 105 ) والتزم بتعليمات الدولة".

واختتم خالد رسالته بأن "الفيروس موجود والمصل الخاص به سوف يأخذ وقت شوبة على ما يتم إنتاجه حافظ على مناعتك ومناعة أسرتك، لاعمر الفيروس هيختفي بالحرارة العالية ولا كان الزنجبيل والمنتجات الغذائية وغيرها هتمنعه.. بالوعي هنقدر نعدي الأزمة، المستشفيات متوفرة بفضل الله للمرضي، فحافظوا على أنفسكم وذويكم".