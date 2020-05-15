إيران: إدارة ترامب عرضت نفسها كشريك غير موثوق به

اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم، أن الإدارة الحالية للولايات المتحدة شكلت صورة تعرضها كشريك غير موثوق به وتهديد للمنافسين وسلطة غير فعالة لمواطنيها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال شمخاني، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "المثلث" المكون من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية لبلاده، مايك بومبيو، ومبعوثها المعني بشؤون إيران، برايان هوك، "خلق صورة لإدارة الولايات المتحدة دفعت شركائها إلى اعتبارها طرفا غير موثوق به، ومنافسيها إلى اعتبارها تهديدا، ومواطنيها إلى اعتبارها غير فعالة وغير مؤهلة".

وأضاف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في تغريدته أن "هيمنة غير العقلاني وغير الفعال يمثل فقط مصدرا للتهديدات".

وكان هوك ذكر في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن بخصوص تمديد حظر شراء الأسلحة بحق إيران وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم لتطبيق هذا الإجراء.