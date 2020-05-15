جمارك بورسعيد تحبط تهريب أدوات منزلية بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات المنزلية زائدة عن المدرج بها ومخالفة لبلد المنشأ طبقا للمستندات داخل أربع حاويات 40 قدم قادمة من الصين وبلغت القيمة الجمركية 9 مليون و 704 ألف و938 جنيها.

جاء ذلك بناء على مذكرة سرية مقدمة من الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية بالتنسيق مع إدارة أمن الموانئ بالإشتباه فى تهريب أصناف مخالفة بالزيادة عن الكمية المدرجة بالمستندات والمقر عنها بالبيان الجمركي رقم 13038 لسنة 2020 وارد نهائى على عدد 4 حاويات 40 قدم ارقام CBHU9582706 رقم CSLU6223895 ورقم DFSU7537588 ورقم TCNU6864021 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أدوات منزلية منشأ الصين.

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية الخارجية من "خليل العسيلي وكمال المنسي مديرى الوردية والسيد عباس بالإجراءات وأحمد عزت والسادات طاهر بمكافحة التهرب بمنفذ النصر الجمركى وسعد شعبان كبير باحثين ومحمد أحمد السيد مأمور بالمنافذ الجمركية" لكشف وجرد الحاويات.

وتبين وجود 6140 قطعة جريل من معدن و 472 طقم سفرة 72 قطعة لكل طقم و6441 طقم ملاعق وشوك بعدد 84 قطعة لكل طقم و 146 طقم شاي 24 قطعة لكل طقم و 936 طقم قهوة من خزف 17 قطعة لكل طقم و 9672 طقم توزيع 6 قطعة لكل طقم و 12480 قطعة عبوات تعبئة و 4800 قطعة مج من خزف بالملعقة و 5112 طقم توزيع من لدائن بعدد 6 قطعة لكل طقم و 7200 قطعة يد من لدائن لزوم عبوات التعبئة والجميع غير مدرج بالبيان الجمركي وبالزيادة عن الوارد الفعلي بالمستندات وأن المنشأ تركيا وإيطاليا بالمخالفة المنشأ البضاعة بالمستندات وهو الصين وكذا قرار 43 لسنة 2016 وأنه لم يتم العرض علي الإدارة العامة للصادرات والواردات للصنف المخالف وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيراديةوبلغت القيمة الجمركية 9 مليون و 704 ألف و938 جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة 3 مليون و 701 ألف و 177 جنيه. وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و يسرى رجب رئيس قطاع المنطقة الشرقية الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب