فيديو يكشف مخططات تركيا للاستيلاء على مقدرات المنطقة

استمرارًا للعبث الذي يقوم به النظام التركي منطقة شرق المتوسط والانخراط بشكل أكبر في الصراع الليبي بتوظيف حكومة الوفاق لخدمة الأجندة التركية في ليبيا، قدمت شركة البترول التركية "تباو" طلبا إلى حكومة الوفاق للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن هذه الخطوة تؤجج التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرقي المتوسط.

وكانت حكومة فايز السراج في طرابلس، قد وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا، والذي أثار غضبا دوليا واسعا، خاصة من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، بسبب الاتفاق الذي يصفونه بـالمخالف للقانون الدولي.