"خريجي الأزهر" تشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة في شمال سيناء

أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ببسالة وبطولة رجال القوات المسلحة، في مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، حيث استطاع أبناء مصر من رجال القوات المسلحة، رصد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، وتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 7 تكفيرىين، وتفجير 4 أحزمة ناسفة، وضبط عدد من الأسلحة والبنادق الآلية، وذلك في إطار عمليات القضاء على الإرهاب في أرض سيناء الحبيبة، ومواجهة جماعات الإرهاب، التي تحاول النيل والاستقرار من أمن مصر.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم، إن رجال القوات المسلحة يضحون بأرواحهم حفاظا على أرض مصر وحماية شعبها العظيم، قياما بدورهم الذي عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله" [رواه الترمذي].

وطالبت المنظمة، بضرورة استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية، أبعد ما تكون عن الإسلام في جملته وتفصيله، وأنها لا ترعى حرمة لمؤمن، ولا لنفس بشرية، ولا لممتلكات فردية أو قومية، ولكنهم يحادون الله ورسوله غير مبالين بوعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها، بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يجنب مصر وأهلها لهيب الإرهاب والتطرف، وأن يحفظها سالمة من كل سوء.