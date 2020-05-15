وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون عملية السلام في الشرق الأوسط

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، في اجتماع عبر تقنية الفيديو، عملية السلام في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، أن الوزراء أكدوا مجددا دعمهم لحل الدولتين، موضحا أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي.

وأعرب الوزراء، عن قلقهم بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لا سيما في الشرق الأوسط.

واتفق الوزراء، على أن الأزمة الحالية هي فرصة للتفكير في علاقات الاتحاد الأوروبي مع المنطقة، على المدى المتوسط والطويل.