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محمود مسلم

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون عملية السلام في الشرق الأوسط

الوزراء الأوربيون يجددون دعمهم لحل الدولتين

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(وكالات)
10:32 م | الجمعة 15 مايو 2020
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، في اجتماع عبر تقنية الفيديو، عملية السلام في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، أن الوزراء أكدوا مجددا دعمهم لحل الدولتين، موضحا أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي.

وأعرب الوزراء، عن قلقهم بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لا سيما في الشرق الأوسط.

واتفق الوزراء، على أن الأزمة الحالية هي فرصة للتفكير في علاقات الاتحاد الأوروبي مع المنطقة، على المدى المتوسط والطويل.